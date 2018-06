Al funerale del calciatore parla il padre di Zini: “Figlio mio, non dovevi farlo”

Il funerale del ragazzo che ha ucciso la sua ex fidanzata, Elisa Amato, si è tenuto oggi nella chiesa di San Miniato.

“Caro Chicco, noi sappiamo che eri un ragazzo veramente perbene e solare, chi ti ha conosciuto sa quali valori portavi nel cuore, eri per tanti aspetti fuori dagli standard attuali. Sei stato un ragazzo dedicato e orientato ai veri valori della famiglia“.

Ma “una cosa però non avresti dovuto fare: compiere questo tragico gesto, che sta sconvolgendo la vita di due famiglie e delle nostre comunità, e che noi condanniamo fortemente e per il quale chiediamo nuovamente perdono, anche e soprattutto a tuo nome, e vicini al dolore dell’altra famiglia. Un gesto che ci lascia con un vuoto immenso”.

Queste le parole di Maurizio Zini, padre di Federico, autore dell’insano gesto.

”Vai Fede, ora vola più in alto che puoi”

“Preghiamo per la pace e la serenità e per quanti soffrono dopo questo assurdo evento”, ha continuato il padre di Federico.

“Questa dura nuova realtà ci porterà sicuramente a nuove sfide con le quali confrontarci in futuro. Auspichiamo come genitori che in futuro non accadano più fatti così dolorosi in grado di distruggere la vita umana“.

“Vai Fede, ora vola più in alto che puoi e segna tanti gol insieme agli angeli“.

Tantissime le persone presenti a tributare l’ultimo saluto ad una promessa del calcio che, però, ha concluso il suo cammino nel peggiore dei modi.

