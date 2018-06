Grande paura per Stefano De Martino: incidente in A1 per l’ex di Belen

Grande paura per Stefano De Martino: incidente in A1 per l’ex di...

L’auto su cui viaggiava Stefano de Martino si è scontrata con una Punto

Nottata di grande paura per il ballerino. L’ha rischiato di ferirsi gravemente in un serioche lo ha coinvolto sulla. L’uomo si trovava, come passeggero, a bordo di una

Stefano De Martino si stava recando, in compagnia di un amico, a Napoli per motivi di lavoro. L’incidente, avvenuto intorno alle 02:00 di notte del 2 giugno nel tratto della A1 che attraversa Anagni e Ferentino, ha coinvolto l’Audi TT sulla quale viaggiava il ballerino e una Fiat Punto. Entrambi gli occupanti dell’Audi, cioè De Martino ed il suo amico (che si trovava alla guida della vettura), sono rimasti fortunatamente illesi. Leggermente ferito l’autista della Punto che è stato soccorso. La notizia è stata data da Frosinone Today. Sono ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente, ma pare che l’autista della Punto abbia perso il controllo del mezzo finendo al centro della carreggiata. Per l’Audi è stato impossibile evitare quest’impatto che non ha avuto conseguenze nefaste.

Stefano De Martino e quella foto “spericolata”…

Deve essere stata una paura non indifferente per Stefano De Martino e per il suo amico, ma di sicuro non c’è tempo per farsi turbare da un evento che per fortuna si è concluso bene più o meno per tutti. Si torna alla vita di sempre, insomma, anche dopo essere scampato ad un pericolo bello grosso come questo. Lo dimostra la foto che il ballerino ha postato su Instagram poco dopo il suo incidente e che lo ritrae, quasi del tutto in piedi, su una moto in corsa e con in testa un casco saldamente allacciato. La foto è stata accompagnata da un messaggio eloquente: “surfing again”, indicando cioè la sua prontezza di spirito nel “tornare in pista”.

(Foto d’archivio)

Maria Mento