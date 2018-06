L’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 04/06/2018 al 11/06/2018

Dal dodicesimo al decimo posto: rallenta (momentaneamente) il Sagittario

Tutti i programmi televisivi si avviano alla conclusione della stagione attualmente in corso, e così anche. In attesa di una puntata speciale che andrà in onda domenica prossima, scopriamo ledell’, all’insegna di un’estate che sarà molto importante per alcuni segni dello zodiaco.

Sagittario (12). La settimana va un po’ a rallentatore ma sabato 9 si riparte alla grande. Inizia questa estate molto importante. Si devono mettere a posto delle cose ed abituarsi a dei ritmi nuovi. Non sarà facile. Il periodo preparerà ad un anno e mezzo di forza che durerà fino a tutto il 2019. Per ora vi conviene tenere il gioco (dal punto di vista economico) anche se le cose potrebbero non essere pienamente soddisfacenti. Ci saranno presto delle grandi prospettive. Sabato e domenica giornate molto felici. La seconda parte del prossimo mese sarà molto interessanti per i sentimenti. Avete una grande voglia di cambiare. I grandi cambiamenti costano molto e siccome arriva Giove nel vostro segno cambiare sarà più facile e vi darà grande soddisfazione;

Toro (11). Carissimi Toro, qui ci sono- come abbiamo già detto- due grandi categorie di Toro: quelli frustrati da Urano nel segno e quelli che riescono a fare quello che vogliono. La ribellione ed il cambiamento sono il tratto comune ad entrambi, anche se per voi cambiare è un qualcosa di problematico perché siete dei grandi conservatori. Adesso è importante agire, dare spazio all’estate con grande forza. Mercoledì e giovedì saranno giornate importantissime per i sentimenti e per le relazioni interpersonali. Non siate troppo spericolati dal punto di vista economico. Venite da un periodo difficile iniziato nell’estate dello scorso anno;

Ariete (10). Avete una Venere un po’ storta da qualche settimana. Forse qualcuno vi fa dannare o siete proprio voi che andate dietro alle persone belle ed impossibili. Siete un segno molto “primitivo” in senso buono: a voi piacciono le cose vere. Nei rapporti con gli altri e nelle scelte di vita, anche alimentari, scegliete sempre tutto ciò che è spontaneo e naturale. Siete i primi dello zodiaco, siete quelli della primavera e a volte questa vostra irruenza non la dosate e vi mettete in situazioni un po’ difficili. Sabato e domenica avrete più forza. Il sentimento recupera nella seconda metà di giugno.

Dal nono al settimo posto: il Cancro perde la prima posizione e retrocede

Vergine (9). C’è un cielo importante, non l’ho mai negato, per chi vuole sposarsi o convivere, però tutto questo vi ha portato grande stanchezza. Voi che avete la tendenza a capire gli altri non mettetevi accanto ad una persona che vi trovi confortanti. In amore date ma non mettetevi sempre nella condizione di capire. Anche voi avreste bisogno di tranquillità in questi giorni. Con il tempo potreste pagare il fatto di non avere al vostro fianco una persona con le spalle solide. Da mercoledì a venerdì vivrete giornate confuse. Per lavoro e questioni pratiche siete forti. Il vostro nervosismo è dovuto alla minuziosità che mettete nel fare le cose;

Leone (8). Si parte bassi ma giugno sarà un mese molto importante per voi, con una splendida Venere nella seconda parte del mese. Sabato e domenica saranno giornate importanti. Se avete da poco conosciuto un nuovo amore concedetevi senza riserve. Lunedì e martedì saranno giornate un po’ faticose. Dal punto di vista economico ci sono delle perplessità;

Cancro (7). È un periodo molto importante per voi, peccato per quel Saturno in opposizione che porta delle lotte e delle trattative. Dovete scendere a patti. Giove è positivo, e molti noteranno delle crescite professionali, ma si dovrà lottare ogni giorno. Farete un po’ di fatica se farete delle cose totalmente nuove: è possibile che dobbiate rimettere in sesto cose che prima non funzionavano. Tra mercoledì e venerdì ci saranno novità.

Dal sesto al quarto posto: il Capricorno conferma la sua forza

Bilancia (6). Cari Bilancia, vi trovo in una condizione migliore. Lunedì e martedì saranno giornate positive. Buone le questioni professionali e pratiche. Per l’amore non siete convinti di quello che sta accadendo. Qualcuno gioca in difesa o è in attesa di tempi migliori, che arriveranno dalla seconda parte di giugno. Fine settimana nervoso per i rapporti interpersonali: qualcuno vi sta mettendo alla prova;

Acquario (5). Non fate gli spericolati, state attenti. Lunedì e martedì la Luna è nel segno. Queste sono settimane di recupero. C’è una bella indicazione per la vita privata: ritrovate molta voglia di amare. Se qualcosa non va sarà interrotta nella seconda metà di giugno. Possibile l’inizio di nuovi percorsi di vita. La capacità di rivoluzionare la propria vita è insita nelle caratteristiche di questo segno. Raccomando di vivere grandi emozioni in questo periodo. È un periodo importante ma un po’ destabilizzante. Col transito di Urano, dissonante, l’Acquario è possibile che faccia delle scelte di convenienza;

Capricorno (4). Uno dei segni che a fronte delle ferite, delle tensioni, dei blocchi è ancora più forte di prima. Quando qualcuno tenta di farvi cadere voi vi rialzate più forti di prima. Riconoscete i vostri errori, magari non in pubblico, ma il vostro atteggiamento orgoglioso vi porta lontano. Siete diventati importanti per la famiglia. Forse avete attorno persone che hanno bisogno di voi e per le quali siete diventati un punto di riferimento. Datevi da fare, mi raccomando.

Il podio dell’oroscopo di Paolo Fox: i Pesci recuperano dopo tre settimane difficili

Gemelli (3). L’estate è un trampolino di lancio per delle grandi opportunità. Se dovete accordarvi per un contratto muovetevi entro settembre. Seminate bene in questo periodo di forza. Se avete la possibilità di farvi notare adesso ne avrete l’occasione. Sole e Mercurio sono nel segno e tutti i progetti in atto sono da far avanzare. Forza e coraggio: le stelle sono con voi;

Scorpione (2). Momento di forza. Purtroppo siete molto stanchi e nervosi, ma siete governati da Marte e per voi le sfide sono importanti. Voi siete capaci di mettervi in gioco anche se non avete competenze specifiche. Vi metto al secondo posto perché siete diventati punto di riferimento per gli altri. Qualcuno potrebbe chiedervi un consiglio in questo periodo. Mercoledì, giovedì e venerdì giornate interessanti per i sentimenti. Gli uomini del segno, in condizioni di fidanzamento, giocano a fare le primule rosse, mentre le donne da questo punto di vista sono più pacate. Non escludo rapporti sentimentali con persone di età diversa;

Pesci (1). Dopo tre settimane di nervosismo si torna in vetta. C’è un cielo molto bello. In questo periodo avete delle grandi iniziative in corso. La metà della settimana sarà ancora più importante per l’amore.

Maria Mento