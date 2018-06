Si mette a danzare e spara accidentalmente ad un uomo: l’uomo armato è un agente dell’FBI

Il ballerino è un agente dell’FBI

Un uomo, lo scorso sabato, si è lasciato andare ad un momento di svago e si è recato in un nightclub della città di Denver (Colorado). Qui, conquistato dalla musica, ha iniziato a danzare, dando il via ad una serie di inaspettati eventi che hanno trasformato la sua serata (e non solo la sua) in un vero e proprio incubo. Al momento di compiere un backflip (cioè un salto all’indietro che si compie partendo da fermi e piegando le ginocchia) all’uomo è caduta una pistola dalla tasca dei suoi pantaloni. Quando il ballerino ha cercato di recuperare l’arma ha sparato accidentalmente ad un uomo che è rimasto ferito alla gamba. Perché l’uomo aveva con sé una pistola? Perché stiamo parlando di un agente dell’FBI che- al momento dell’accaduto- era fuori servizio. L’incidente è stato filmato con il cellulare da uno dei presenti.



Il video dell’incidente adesso è una prova

Lo sparo ha generato il panico tra i presenti. Qualcuno ha girato un video per immortalare la performance danzante e la ripresa è diventata, improvvisamente, una degli elementi di prova che gli inquirenti esamineranno. Il video è molto breve, dura circa una ventina di secondi, e immortala l’agente scatenato sulla pista da ballo. Dopo alcuni passi molto ritmati l’esecuzione del backflip, la caduta della pistola ed il suo raccoglimento con conseguente sparo accidentale: a quel punto l’agente mette la pistola dietro la schiena e allarga le mani, come a dire che non è stata colpa sua. Il ferito è stato soccorso e portato al più vicino ospedale locale. La notizia del ferimento accidentale è stata data su Twitter da Ryan Haarer, giornalista di 9News. Sul ferimento dell’uomo, che comunque recupererà presto la sua forma fisica, è stata aperta un’inchiesta che sarà condotta dalla Polizia di Denver.

