Volete vivere a lungo? Dormite di più nei weekend! Uno studio scientifico ci dimostra il perché

Nella velocità che ormai permea le nostre frenetiche vite, vi saranno tanti di noi che vorrebbero avere più tempo per riposarsi e magari dormire qualche ora in più a notte.

Ovviamente non sempre è possibile, a causa appunto della nostra vita sempre piena di impegni, ma ecco che uno studio svedese ci dimostra come dormire di più, specialmente nei weekend, alzi notevolmente le nostre aspettative di vita.

Le persone sotto i 65 anni di vita che dormono più di 5 ore a notte hanno meno probabilità di morire precocemente.

Lo studio

Lo studio in questione è stato condotto su 30.000 soggetti per oltre 13 anni.

Ovviamente, tra i soggetti, sono state effettuate le opportune differenze in base ad alcuni fattori come: sesso, età, peso, estrazione sociale ed eventuali malattie. Inoltre sono stati presi in considerazione anche eventuali “cattive abitudini”, come l’assunzione di droghe o alcol.

Torbjörn Åkerstedt, ricercatore di Neuroscienze al ‘Karolinska Institute’, ha comunque rimarcato che questi studi sono validi solo per i riposi prolungati nel weekend e che “potrebbe comunque non bastare”.

Lo studio ha ovviamente dei limiti, come quello di non prendere in considerazione le persone che dormono “quanto vogliono” e si sentono riposate al risveglio, ma è comunque un ottimo punto di partenza per ulteriori ricerche in tal senso.

Ad ogni modo, un adeguato numero di ore di riposo è sempre consigliato per mantenere fresco e attivo il nostro cervello e, quindi, il nostro corpo.

Mario Barba