Auto fuori strada, a bordo una famiglia: padre e figlio di 2 anni in gravi condizioni 

Terribile incidente nel Salento, chi è la famiglia coinvolta

Terrificante incidente sulla statale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca, in Salento. Un’auto con sopra una famiglia è finita fuori strada e si è schiantata. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio poco dopo le 17.

La famiglia coinvolta nello schianto è di Acquarica del Capo: alla guida L.B., un 42enne che guidava la sua Fiat Croma, e che ha perso il controllo dell’auto per cause ancora da verificare. L’auto è andata a sfondare il guardrail sullo svincolo Melissano Felline e si è schiantata dentro la vegetazione.

Sul luogo del terribile incidente si sono subito recati i carabinieri. Nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli: si sta investigando sulle cause dello schianto, potrebbe essersi trattato di un colpo di sonno secondo le prime informazioni che trapelano dall’indagine.

Padre e figlio in gravi condizioni

Ai soccorsi padre e figlio sono apparsi in condizioni gravi e sono stati trasferiti al Vito Fazzi a Lecce. L’uomo ha 42 anni, il bambino 2. Feriti, ma non in condizioni così gravi, anche la moglie di 34 anni ed il figlio di 7 anni. Madre e l’altro figlio, feriti in codice giallo, sono stati portati all’ospedale Sacro Cuore di Gesù a Gallipoli.