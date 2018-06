Bimbo mangia formaggio e muore per contaminazione: prodotto ritirato dal mercato

Un bambino francese è morto dopo aver consumato un formaggio reblochon, una tipologia di formaggio francese che è venduto anche in Italia. Secondo le autorità sanitarie, la morte del bambino sarebbe stata causata dal consumo di un formaggio sospetto di essere contaminato da Escherichia coli. Per questo alcuni lotti del prodotto sono stati ritirati, anche in Italia.

La fabbrica di formaggi della famiglia Chabert, che produce anche questa tipologia di formaggi, ha infatti asserito di aver ritirato alcuni lotti per motivi precauzionali. Lotti ritirati anche da Germania, Italia, Spagna e Svizzera.

Altri otto bambini sarebbero stati contaminati; secondo l’agenzia della sanità “Due di loro hanno mostrato segni di gastroenterite e sei di HUS. Uno dei bambini con HUS è morto”.

Altri bambini contaminati, lotti ritirati

Secondo l’Agenzia per la sanità pubblica francese, “Le indagini su questo caso sono in corso” e a questo punto non possono “né respingere né asserire” che il decesso sia dovuto al consumo di formaggio, ma sembra che sia l’ipotesi più battuta.

Mangiare prodotti contaminati da E. Coli può comportare diarrea con sangue, insufficienza renale acuta ed altri problemi molto gravi per i bambini.