Le foto del celebre attore preoccupano i fan. Malattia seria o esigenze di copione?

Non si placano l’ansia e la preoccupazione che stanno interessando in queste ore tutti i fan di Johnny Depp. Il celebre attore, impegnato anche a livello musicale con la band “Hollywood Vampires” che si esibirà a Roma il prossimo 8 luglio, è apparso in alcune foto pubblicate sui social da un paio di sue ammiratrici russe.

L’aspetto dell’attore ha lasciato tutti a bocca aperta. Johnny Depp si è mostrato molto pallido, emaciato, con delle vistose occhiaie e i capelli rasati a zero coperti da un cappellino.

Malattia grave o esigenze di copione?

Le foto hanno subito fatto il giro del mondo, e in tanti hanno cominciato a farsi domande sullo stato di salute dell’attore di Hollywood. Qualcuno ha avanzato l’ipotesi che Depp abbia qualche malattia molto grave, ma altri sostengono che potrebbe trattarsi di una semplice esigenza di copione: già nel 2015 il “pirata dei Caraibi” era apparso molto ingrassato per ricoprire il ruolo di James “Whitey” Bulger in Black Mass – L’ultimo Gangster.

Sta di fatto che dopo le foto scattate con le due fan a San Pietroburgo, Johnny Depp è apparso nelle medesime condizioni anche in Germania. C’è anche chi sostiene che possa trattarsi di un abuso di alcool e droghe in seguito ai grossi problemi economici legati al divorzio da Amber Heard e alla frode milionaria della sua ex agenzia, The Management Group.