Ragazza di 20 anni aggredita e sfregiata con l’acido da una donna: è in condizioni gravissime 

Tragedia a Torino. Una ragazza di 20 anni è stata aggredita e sfregiata con l’acido ed ora si trova in condizioni molto gravi.

L’aggressione sarebbe avvenuta nella serata di domenica 3 giugno, verso le 22.30, a Torino, corso Giulio Cesare; secondo alcuni testimoni una donna si sarebbe avvicinata alla giovane, e le avrebbe gettato del liquido – poi ci si è resi conto che è acido – in faccia.

Un’ambulanza che stava passando il quel momento si è fermata, ha fatto salire la giovane e l’ha portata d’urgenza al Cto. Le condizioni della 20enne sarebbero molto gravi, l’acido le ha procurato diverse ustioni, per i medici ha 90 giorni di prognosi per ustioni sul 20 per cento del corpo, soprattutto sul volto, sulle braccia e sul torace.

Forse regolamento di conti o aggressione sentimentale

I carabinieri sono al lavoro per capire le cause e i colpevoli dell’aggressione.Secondo i testimoni la ragazza, di colore, sarebbe stata aggredita da una donna della sua età e nazionalità. Per questo ora le indagini dei carabinieri vertono sul mondo della prostituzione; la giovane aggredita potrebbe infatti aver subito una vendetta sentimentale o essere stata vittima di un regolamento fra conti, anche se per ora non si esclude nulla.