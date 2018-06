Accoltella una donna e un bambino di un anno. E’ caccia all’uomo

Una caccia all’uomo è in corso dopo che una donna e un bambino sono stati accoltellati a ovest di Londra. La donna, trentenne, e il bambino, che ha soltanto un anno di vita, sono stati trovati feriti nel quartiere londinese di Hounslow, lunedì sera. Entrambi sono stati raggiunti da alcune pugnalate.

La polizia metropolitana ha riferito che il piccolo si trova in condizioni critiche, mentre la donna non sarebbe in pericolo di vita. La polizia si trovava ancora sulla scena del crimine questa mattina mentre l’inchiesta sta andando avanti. Sul muro e sul pavimento all’ingresso di un appartamento situato su Swinfield Close, a Hanworth, è stato rinvenuto molto sangue.

La polizia è a caccia dell’assalitore

Polizia e paramedici sono accorsi sul posto intorno alle 7,12 del pomeriggio, dopo che alcuni residenti avevano dato l’allarme. Sulla scena hanno trovato la donna e il bambino sofferenti in seguito a delle ferite da coltello: entrambi sono stati trasportati d’urgenza in un ospedale di Londra.

Le autorità stanno cercando un uomo che risiederebbe proprio in quell’appartamento. Per la polizia il ricercato e la donna si conoscevano. Al momento nessuna novità sull’identità dell’assalitore, che resta in fuga. Un testimone ha riferito all’emittente Sky News di aver sentito “molte urla” e il pianto di un bambino.