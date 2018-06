Barbara D’Urso, che attacco al ministro: “La famiglia è ovunque c’è amore”

Anche Barbara D’Urso all’attacco del nuovo Ministro per la Famiglia e le Disabilità, Lorenzo Fontana. Nel corso dell’ultima puntata della quindicesima edizione del Grande Fratello, la conduttrice ha ospitato Veronica Satti, eliminata in seguito al televoto che ha visto prevalere Alberto Mezzetti.

Al suo arrivo in studio, Veronica è stata raggiunta dalla sua fidanzata, Valentina. Le due si sono subito abbracciate e si sono scambiate un lungo bacio, che ha emozionato il pubblico presente e la stessa Carmelita.

La D’Urso ha colto l’occasione per ribadire come quella per i diritti civili è una sua battaglia da sempre. Ma l’affondo della conduttrice non è finito qui: “Caro Ministro, la famiglia è dovunque c’è amore”, ha detto Barbara prima di andare in pubblicità.

Fontana, stop di Salvini: “Parla a titolo personale”

Un chiaro riferimento alle esternazioni degli ultimi giorni di Fontana, che aveva specificato che per lui le famiglie arcobaleno “non esistono”. Frasi che avevano scatenato l’indignazione e la protesta della comunità LGBT ma anche di buona parte del mondo politico, tanto da spingere il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini ad intervenire sulla questione, specificando che Fontana “parla a titolo personale” e le sue posizioni sugli omosessuali “non sono nel contratto di Governo”.

Il GF 15 si è poi concluso con il televoto finale, che ha visto trionfare Alberto Mezzetti. Il “Tarzan” di Viterbo ha battuto Alessia Prete, che ha concluso seconda, e Matteo Gentili, terzo.