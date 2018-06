Esce a fare jogging e non fa più ritorno, ragazza muore investita da un carro funebre

Giovane investita mentre fa jogging

I tentativi di soccorso: morti sia la ragazza che il guidatore

L’abitudine a tenersi in forma praticando un po’ di jogging mattutino è stata fatale per una ragazza di(Novara) che questa mattina è stata investita da un carro funebre. Secondo quanto riferito da ‘‘, infatti, la giovane stava correndo a bordo strada quando, senza che se ne accorgesse, il carro le è finito addosso schiacciandola contro un muro di una casa successivamente sfondato dalla stessa auto. A causare l’incidente fatale pare si stato un malore improvviso dell’autista, il quale non ha fatto in tempo a frenare il carro prima di perderne il controllo.

I parenti del defunto che stavano seguendo il corteo hanno immediatamente chiamato i soccorsi, nella speranza di salvare la vita alla ragazza di cui al momento non si conoscono le generalità. Purtroppo però, quando i soccorsi sono arrivati sul posto era troppo tardi, troppo gravi le ferite riportate nel violento urto. Nulla da fare nemmeno per il guidatore, morto probabilmente prima dell’impatto contro il muro e prima ancora di investire la ragazza per cause naturali. Si tratterebbe, dunque di una tragica fatalità, anche se al momento i Carabinieri stanno investigando sull’accaduto.