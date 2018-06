“Sono stitico”: così si giustifica con i medici dopo la loro incredibile scoperta ai raggi X

Avete stitichezza? Ecco un metodo insolito per curarla

L’incidente con la melanzana lassativa e la corsa in ospedale

In queste ore è giunta notizia di un caso medico insolito accaduto in: un uomo è stato trovato con unadi 30 centimetri integra nell’intestino che minacciava di ostruire o danneggiare il muscolo cardiaco, ma come c’era finito l’ortaggio in quella zona del corpo? La spiegazione che ha fornito il paziente per quell’insolito ingombro intestinale è decisamente particolare: pare che utilizzasse l’ortaggio inserendolo dall’ano verso il retto per combattere una fastidiosa stitichezza che lo accompagnava da tempo. Che credessero o meno alla storia narrata dall’uomo i medici sono stati costretti ad un ricovero urgente ed un’operazione tempestiva per rimuovere la melanzana dall’addome dell’uomo.

Insomma pare che l’uomo usasse da tempo questo metodo fai da te per stimolare l’intestino e andare di corpo. Il problema è che nell’ultima occasione è andato troppo affondo e la melanzana è scomparsa all’interno dell’intestino. Per due giorni il pover’uomo ancora più costipato ha provato a togliere la melanzana da solo, ma il terzo giorno si è svegliato con forti dolori intestinali ed è dovuto andare in ospedale per risolvere il problema. Dopo una radiografia i medici hanno scoperto il motivo dei dolori ed hanno operato l’uomo con successo estraendo la melanzana ancora intera. Adesso il paziente sta bene e presto potrà tornare a casa, nella speranza che la prossima volta si affidi ai lassativi per risolvere i problemi intestinali.