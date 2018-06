Francesca muore di tumore a soli 24 anni, il padre finisce la sua tesi e la trasforma in un libro

La tesi di Francesca diventa un libro

Una tragica storia quella di Francesca Pirozzi, una ragazza di 24 anni che è morta per un linfoma non Hodgkin così giovane, mentre stava scrivendo la tesi. Francesca lottava da tempo contro quel tumore ed alla fine, ad un passo dalla laurea, ne è stata sconfitta. La ragazza, che era anche istruttrice di nuoto e bagnina, è morta nel 2016.

La giovane è morta a soli 24 anni mentre stava scrivendo la tesi sull’alimentazione dei pazienti in chemioterapia; ma grazie al padre, che ha deciso di concludere la tesi, il suo lavoro non sarà perduto. La tesi di Francesca Pirozzi diventerà infatti un libro grazie alla tenacia del padre che, dopo la perdita della figlia, ha deciso di fondare una Onlus in suo nome dedicata alla sensibilizzazione per la ricerca sull’alimentazione nei malati di cancro.

In ricordo di Francesca

Ora dalla tesi di Francesca Pirozzi nasce il libro del padre, “Il cibo ideale”, un libro dedicato all’alimentazione delle persone malate di cancro per preparare sempre pasti gustosi e sani anche se si è malati. Tutto nasce dal lavoro di Francesca Pirozzi ma è grazie al padre Marco se ora la sua tesi vede il completamento.

Da quando la giovane si è spenta all’ospedale San Salvatore Muraglia di Pesaro Urbino nell’agosto del 2016, il padre ha deciso che avrebbe fatto qualcosa per ricordare la figlia che studiava alla facoltà di Erboristeria all’Università di Modena. La giovane avrebbe dovuto discutere la tesi a novembre, ma è morta ad agosto.