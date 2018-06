Incredibile incidente stradale: auto passa col rosso e travolge tre diciottenni -Video

Auto passa col rosso è prende in pieno tre diciottenni sul marciapiede

Auto investe tre diciottenni: la dinamica dell’incidente

Una telecamera di sicurezza ha ripreso un incredibile incidente automobilistico che sarebbe potuto costare la vita a tre ragazzi di appena 18 anni. Come si può vedere dalle immagini i tre giovani,, stavano tranquillamente parlando tra loro in prossimità di un attraversamento pedonale a, quartiere della periferia di, quando un auto li prende in pieno ad alta velocità sbalzandoli in aria. Le immagini sono davvero impressionanti e gli stessi ragazzi, guardando il video dell’incidente non riescono a credere di essere ancora in vita.

L’uomo a bordo della Peugeot blu ha pensato bene di accelerare in prossimità di un semaforo appena diventato rosso, cercando di bruciare la partenza delle altre auto ed evitare allo stesso tempo di dover attendere che il semaforo diventasse nuovamente verde .Nel frattempo, però, un’auto partita dalla corsia opposta stava svoltando all’incrocio e di conseguenza si stava profilando un tamponamento, così il guidatore della Peugeot ha pensato di poterlo evitare sterzando, ma facendo quella brusca manovra ha perso il controllo dell’auto ed ha travolto i tre ragazzi che sono prima volati in aria per circa 5 metri e si sono in seguito schiantati contro il suolo riportando un trauma cranico e diverse fratture: Vladimir ha una frattura scomposta alla gamba ed una composta al braccio, Danil si è rotto un ginocchio, mentre Denis ha lesioni alle dita ed entrambe le gambe fratturate.