Nadia Toffa choc, ecco cosa sta succedendo sul suo account: gli sciacalli del web in azione 

Sciacalli in azione sul profilo Instagram di Nadia

Negli ultimi mesi, sempre più persone ricevano informazioni sulle condizioni di salute di Nadia Toffa. Non stupisce quindi che le pagine che riguardano le condizioni della donna siano fra le più ricercate sul web in assoluto.

Moltissime persone sono ansiose di sapere delle sue condizioni di salute e tanti fan, in ansia, ricercano informazioni su Nadia. Peccato che in agguato ci siano anche gli sciacalli che approfittano della situazione di Nadia per cercare di farsi pubblicità.

Pubblicità degli sciacalli sul profilo Instagram di Nadia

Infatti, nelle foto (poche, finora) che Nadia pubblica sul suo profilo Instagram per condividere pensieri e momenti con i suoi fan e sostenitori, non mancano gli sciacalli che ne approfittano per cercare di darsi visibilità sapendo che la bacheca Instagram della Toffa è letta da migliaia di persone. Così c’è chi pubblicizza auto, vestiti o orologi, cercando di venderli e taggando Nadia Toffa nelle foto dove i loro prodotti compaiono.

In questo modo se una persona su Instagram cerca l’hasthag #NadiaToffa potrà trovarsi indirizzato verso altre pagine che non c’entrano nulla con la conduttrice delle Iene. Tantissimi gli sciacalli senza vergogna che sfruttano il fatto che il nome di Nadia sia trend topic su Instagram per cercare di pubblicizzare i loro prodotti.