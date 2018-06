Setole colorate sugli spazzolini da denti per bambini? Ecco a cosa servono in realtà

Setole colorate sugli spazzolini da denti per bambini? Ecco a cosa servono...

Tantissimi genitori se lo saranno chiesto eppure nessuno, forse, sa a cosa servono realmente.

Stiamo parlando delle setole colorate dei nostri spazzolini da denti, che sono in realtà degli “indicatori di dentifricio”.

Holly Benn ha condiviso il fatto sulla sua pagina Facebook di ‘Little Learners Southport’ in un post che è stato condiviso quasi 5.000 volte in meno di una settimana.

Ha scritto: “Ditemi che non sono l’unica a non sapere che le setole colorate degli spazzolini da denti per bambini sono “indicatori di dentifricio” che ti dicono dove metterlo e quanto dentifricio usare?”

Le reazioni dei genitori

Centinaia di genitori hanno commentato, molti dei quali si sono limitati ad offendere coloro i quali non lo sapevano già mentre altri hanno ammesso di aver usato sempre troppo dentifricio.

Sarah Pike ha commentato: “Wow, non lo sapevo!” e Megan McCoan ha aggiunto: “Come è possibile che non lo sapessi?!”.

Holly, mamma di Noah, 4 anni, dirige la compagnia sportiva locale di un sobborgo di Manchester. La donna ha aggiunto di essere rimasta sconcertata dal fatto che nessuno sapesse di questa cosa.

“Non posso credere che le risposte che ho ottenuto siano tutte sincere. Voglio dire, io dirigo una piccola compagnia locale e ho pensato di condividere questa informazione con le altre mamme. E’ pazzesco!”.

In realtà, l’informazione è scritta sul retro di ogni pacchetto di spazzolini.

“Me ne sono accorta la scorsa settimana. Stavo aprendo un nuovo spazzolino da denti per la mia bambina e ne stavo semplicemente leggendo il retro. Ne ho avute così tanti e non mi sono mai preoccupata di leggere il pacchetto“.

Mario Barba