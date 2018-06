Ufo da combattimento trovato in una foresta: la prova definitiva dell’esistenza aliena?

Lo YouTuber ‘ThirdPhaseofMoon‘ ha sollevato alcune domande con un video che mostra quello che sembra essere un vero e proprio UFO da combattimento schiantatosi nei boschi australiani. Un chiamante del canale ha detto: “La storia è che ho incontrato un mio amico e ha detto: ‘Uno dei miei amici si è imbattuto in un UFO‘. So che sembra troppo bello per essere vero. Il ragazzo che mi ha dato il video pensa che sia reale“.

Quindi, questa è la prova che la vita aliena sia approdata sulla Terra? Purtroppo, in questo caso, la spiegazione è completamente terrestre.

La verità “terrestre”

È in realtà un set della serie televisiva ‘Hunters’, da un episodio in cui un alieno cade sulla Terra nel 1980.

L’episodio è descritto come: ‘Nel 1980, una nave spaziale porta il cacciatore che verrà ad essere conosciuto come Fratello Numero Quattro in Romania. Prende la forma umana di un boscaiolo locale di nome Musa Wazari“.

A credito di ‘ThirdPhaseofMoon’, il canale ha da allora dichiarato che l’UFO non è “esattamente ciò che sembra“.

Mario Barba