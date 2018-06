E’ morto Loki, il gatto influencer su Instagram: “Ci mancherai”

Loki è morto,era il gatto influencer di Instagram

Morte Loki, il dolore dei padroni del gatto imbronciato

Oggi è un giorno triste per tutti quelli che hanno amato a distanza il piccoloil gatto senza pelo che ha spopolato negli ultimi anni grazie alle foto postate dai suoi padroni su ‘Instagram’. Il successo di questo felino insolito non era dato tanto dalla particolarità di essere senza pelo, quanto dall’espressione sempre imbronciata. Il curioso animale aveva otto anni e da altrettanto tempo viveva in casa dei padronie Snel loro appartamento di. Proprio la coppia di giovani newyorchesi ha dato il triste annuncio ai fan sul social, spiegando che Loki è morto improvvisamente durante un controllo dentistico di routine.

Nel commovente post della coppia si vede una foto dei due fidanzati con in braccio Loki e sotto si legge uno struggente messaggio di addio che comincia in questo modo: “Brent ed io- scrive Sara – siamo assolutamente devastati, abbiamo inaspettatamente perso il nostro compagno e migliore amico la scorsa notte”. La ragazza spiega che durante un esame dentistico di routine il respiro del gatto è diventato improvvisamente affannoso finché il suo cuore non ha smesso di battere. A quel punto, continua Sara: “I veterinari hanno fatto il possibile per ripristinare il battito senza riuscirci. I veterinari sospettano che potesse soffrire di una patologia cardiaca da tempo”.

A conclusione del post la ragazza chiede ai supporter di condividere la loro storia personale con Loki sulla loro pagina, quindi aggiunge un ringraziamento: “Non possiamo che ringraziarvi per il supporto e l’amore che ci avete dato. Non potremo mai farlo abbastanza. E a Loki ti ameremo per sempre nostro piccolo compagno”.