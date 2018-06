Incidente col quad, Alessandro muore a soli 24 anni mentre era in vacanza con la fidanzata 

Terribile incidente, Alessandro muore a soli 24 anni

Una vita tragicamente spezzata a soli 24 anni, quella di Alessandro Grisenti, morto per un incidente col quad mentre si trovava a Santorini in vacanza assieme alla fidanzata Alessia Rinner, 22 anni. La giovane è sopravvissuta allo schianto, si è procurata solamente una frattura ed un taglio profondo al braccio. La giovane è tornata in Italia ed è ricoverata ancora in ospedale ma non è in pericolo di vita.

Ancora da ricostruire la dinamica del terribile scontro, per questo è stata disposta l’autopsia sul corpo del 24enne. Sembra comunque che la coppia, che si trovava a Santorini ed aveva noleggiato un quad come fanno in tanti, si sia schiantata contro un camion. Per Alessandro non c’è stato niente da fare, l’impatto è stato molto violento. Alessia è stata più fortunata del suo fidanzato.

I sogni di una vita assieme

“Erano una coppia bellissima, erano felici” ricorda lo zio al Corriere della Sera. Ed avevano sogni, quelli di una vita assieme. Sogni spezzati da un incidente tremendo.

La loro vacanza in Grecia era stata sudata: i due si erano organizzati per permettere alla giovane, che era commessa, di andare in vacanza i primi di giugno, anticipato la partenza. Lui aveva ottenuto da poco un lavoro a tempo indeterminato.