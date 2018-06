Adolescente estrae un coltello, bambini scappano terrorizzati – Video

Bambini scappano terrorizzati quando un ragazzo esce un grosso coltello

Un giovane padre ha testimoniato l’ultimo dei tanti attacchi con arma bianca avvenuti in questi giorni a Londra e nei dintorni. In questo caso l’assalto con coltello è avvenuto all’interno di un parco dove si trovava un’intera scolaresca di ritorno da una gita. L’uomo si è accorto di cosa stava accadendo solo dopo aver preso i suoi tre figli ed essersi incamminato verso la propria automobile. Ad un tratto il frastuono di voci simili a quelle di una rissa attirano il suo sguardo verso il centro del parco, e vede che un gruppo di dieci ragazzini che potranno avere al massimo 11-12 anni si stanno scontrando in una rissa: “Ero terrorizzato, i miei figli erano con me e potevo vedere una cinquantina di bambini che assistevano ad una rissa tra dieci ragazzi poco più grandi”.

Il ragazzo di colore estrae un coltello dalla borsa ed insegue i bambini

Guardando meglio, il testimone si accorge che c’erano 8 ragazzini che picchiavano con mazze da baseball, bottiglie di vetro, calci e pugni, un ragazzo di colore. Una scena di violenza terrificante che diventa ancora più atroce quando il ragazzo di colore reagisce: “Il ragazzo di colore comincia a frugare nella sua borsa ed estrae un lungo coltello da cucina ed i bambini cominciano ad urlare. Lui li ha inseguiti per un tratto e tutti sono scappati”. Tutto questo si è verificato in un parco pubblico nel Kent alle 3:15 del pomeriggio.

A differenza degli altri attacchi con machete o mazze da baseball, questo attacco è stato portato ai danni di un ragazzo (negli altri casi i colpevoli si erano “limitati” a distruggere auto), l’aggredito è stata quello che ha uscito il coltello per spaventare gli aggressori e limitare i danni dell’aggressione subita. Ciò non toglie che fenomeni come questi in pieno giorno sono segnale di incremento di violenza per le strade della Capitale inglese che spaventano i cittadini, terrorizzati all’idea di uscire di sera o di lasciare i figli al parco.

Ecco il video che mostra il momento in cui il ragazzo mette in fuga i bambini pubblicato dal ‘The Sun’