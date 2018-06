Briatore choc contro il Sud: “Vogliono reddito di cittadinanza? Li pagheremo per stare sul divano” 

Briatore choc contro il Sud: “Vogliono reddito di cittadinanza? Li pagheremo per...

“Già stanno sul divano, ora li paghiamo pure”

Briatore continua a scandalizzare con uscite poco delicate e molto grossolane. Come quella fatta contro il Sud a La Zanzara nella quale l’imprenditore ha espresso nuovamente le sue idee sul Meridione e sul reddito di cittadinanza.

“Al Sud non si può investire, chi aveva voglia è andato fuori, chi resta non si sbatte molto per trovare un lavoro. Se adesso gli danno anche il reddito di cittadinanza, mi sembra una vera follia. Paghi la gente che sta sul divano, già ci stanno gratis, ora addirittura li paghi: prenderanno il divano a due piazze” ha sostenuto Briatore nel corso della trasmissione. Una dichiarazione destinata sicuramente a scioccare più di una persona.

Del resto Briatore non è nuovo nel declamare i suoi stereotipi sul Meridione, che sarebbe fatto di scansafatiche, secondo la sua visione del mondo.

E si scaglia contro il Governo

Briatore, reinventandosi addirittura politologo, ne ha anche contro M5S e Lega. “All’epoca mi riferivo a Roma, dove non hanno fatto una gran bella figura. Attualmente arrivare a Roma è come arrivare a Nairobi, anzi forse Nairobi è anche meglio di Roma. Può darsi che abbiano imparato, d’altronde la gente li ha votati quindi non si può certo andare contro il voto popolare” ha sostenuto.