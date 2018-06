Rassegna 8.6. La madre di Pamela: “Giudici innocentisti. Adesso dicano chi me l’ha ammazzata”

Di Maio: l’Iva non aumenterà. Evasione, invertiamo onere prova. E sulla Nato: non saremo supini.

Il Giornale Esteri. Il Comune dove daranno 2mila euro al mese a ogni adulto. L’idea nel Comune di Rheinau, in Svizzera. Oltre 2mila euro a ogni cittadino adulto. Qualcosa anche ai minorenni. Ma varrà solo un anno.

Il Messaggero Interni. Migranti, espulsione subito per chi ruba o stupra.

Rai News Interni. Donna scomparsa a Brescia, fermato il marito. L’uomo è stato immortalato da telecamere di sicurezza mentre trascinava un sacco nero in un’auto.

Il Giorno Interni. Sciopero dei trasporti, venerdì 8 giugno a rischio treni e aerei. Possibili disagi per i servizi regionali, suburbani e aeroportuali di Trenord e neegli eroportio di Linate e Malpensa.

Il Messaggero Interni. Lucania, Morsa da una vipera, muore dopo 15 giorni di agonia.

Il Messaggero Interni. La madre di Pamela Mastropietro: «Giudici innocentisti: dicano chi l’ha uccisa».

Il Giornale Sport. “Davide Astori non è morto nel sonno. Poteva essere salvato”. L’ex capitano della Fiorentina, Davide Astori, non sarebbe morto per un rallentamento dei battiti. Ma per tachiaritmia. Se avesse condiviso la stanza con qualcuno forse sarebbe stato possibile salvarlo.