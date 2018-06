Tragedia nella piscina di un hotel, 17enne trovato morto. Cosa gli è accaduto?

I soccorritori hanno constatato il decesso del 17enne

Doveva essere un pomeriggio di relax e divertimento con gli amici ma si è trasformato in un dramma per un ragazzo di 17 anni, morto nella piscina di un hotel. E’ accaduto nel primo pomeriggio in una struttura ricettiva allo Scalo di Torano Castello, in provincia di Cosenza. Il giovane, di origini rumene, sarebbe stato colto da un malore anche se al momento nessuna ipotesi è stata esclusa: il bagnino della piscina che fa parte della struttura si sarebbe accorti del fatto che il ragazzo, C.G.L., si trovava in acqua privo di conoscenza e avrebbe immediatamente allertato i soccorsi. In una manciata di minuti sono giunti sul posto i sanitari del 118 in ambulanza e, poco dopo, è arrivato da Lamezia Terme anche l’elisoccorso per un eventuale trasferimento d’urgenza in tempi rapidi.

Purtroppo però, nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, non è stato possibile salvare il giovane, dichiarandone la morte per annegamento. I carabinieri della locale stazione hanno avviato le indagini ascoltando i testimoni e raccogliendo una serie di rilievi; l’autopsia è stata disposta dal magistrato di turno: il giovane potrebbe infatti essere annegato a seguito di un improvviso malore che lo ha colpito proprio mentre si trovava in acqua e che non gli avrebbe lasciato scampo; l’esame autoptico permetterà di fare maggiore chiarezza in tal senso. Secondo una prima ricostruzione il 17enne si era recato nella struttura con alcuni amici per trascorrere in piscina qualche ora di relax.

Daniele Orlandi