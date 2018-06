Una cinquantenne è stata violentata e stuprata per nove ore

Vi è mai capitato di frequentare un sito di incontri? Avete mai provato a cercare l’amore online? Christina Evans Argent ci ha provato e ha vissuto un vero e proprio incubo. La vittima, una madre cinquantenne, è stata stuprata e violentata ripetutamente da quello che aveva creduto essere il classico principe azzurro.

Un uomo ha abusato della donna per nove ore

Lui, George Cummings, di 55 anni, ha tratto in inganno la donna. Dapprima le inviava messaggi molto dolci, le prometteva una lunga storia d’amore. Non sapeva che l’uomo era uno stupratore seriale: dopo di lei, ha abusato di una 23enne e di una 42enne.

I due si erano visti per un drink innocente, per approfondire la conoscenza. Dopo, è avvenuto l’incubo: l’uomo l’ha stuprata per nove lunghe ore. Christina non ricorda del tutto ciò che è accaduto, perché si trovava in chiaro stato di incoscienza. Probabilmente, l’ha sedata o drogata per renderla docile.

Non è ancora stata fatta giustizia in questa vicenda

Il fatto è accaduto due anni fa, ma ancora non è arrivata la sentenza per Cummings: il mese prossimo dovrà presentarsi in tribunale. Ovviamente, la donna spera che il giudice sia severo e che prenda le giuste parti nella causa. L’orrore è avvenuto a Glasgow.