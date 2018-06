Una morte inspiegabile, il compagno di Asia Argento si è suicidato

Il comunicato della Cnn sul decesso di Bourdain

Non c’è pace per Asia Argento. Dopo il periodo terribile che si è trovata ad affrontare denunciando Weinstein per stupro, la figlia del maestro del cinema horror Dario Argento deve ora fare i conti con un dramma che l’ha colpita in prima persona: il compagno con il quale era fidanzata da diversi mesi si è suicidato. Anthony Bourdain, 61 anni, non era una persona qualunque: grande chef e scrittore, era un volto molto noto nel mondo dello spettacolo e della cultura statunitense, oltre ad essere particolarmente apprezzato anche in Italia. E’ stata la Cnn a confermare per prima la triste notizia, un colpo al cuore per l’attrice in un periodo decisamente non facile.

“È con grandissima tristezza – ha coomunicato l’emittente televisiva – che possiamo confermare la morte del nostro amico e collega, Anthony Bourdain. Il suo amore per la grande avventura, i nuovi amici, il buon cibo, le bevande e le straordinarie storie del mondo lo hanno reso un narratore unico, i suoi talenti non hanno mai smesso di stupirci e ci mancherà moltissimo. I nostri pensieri e preghiere sono per sua figlia e per la sua famiglia in questo momento incredibilmente difficile”. L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama è stato tra i primi ad esprimere il suo cordoglio per la morte dello chef postando sui social una foto di un incontro che i due avevano avuto recentemente, nel corso del quale avevano discusso di cultura del cibo su scala globale. Di Bourdain si era recentemente parlato anche nel Belpaese: infatti lo chef aveva rilasciato un’intervista a RFood, inserto di Repubblica, parlando tra le altre cose della sua personale idea di cibo ma anche del modo di condividerla con la donna della sua vita, Asia Argento.

Il legame con Asia Argento

Il fidanzato della Argento è stato trovato suicida questa mattina. Soltanto quattro ore fa l’attrice ha pubblicato una stories sul suo profilo Instagram, non è chiaro se fosse già informata o meno della scomparsa di Bourdain. Lo chef si trovava in Francia per ultimare le riprese di Part Unknown, una fortunata serie che aveva conquistato anche un Emmy Awards ed il suo corpo senza vita sarebbe stato trovato in una camera d’albergo dall’amico Eric Ripert. Asia Argento, la loro relazione era iniziata nel 2017, si trova probabilmente in Italia: i due avevano un legame molto stretto e sovente venivano fotografati insieme oltre a postare, sui social, diverse immagini che testimoniavano il loro amore. Da quando la Argento ha dato il via ad una vera e propria battaglia per denunciare le violenze sessuali subite da Harvey Weinstein, Bourdain l’ha sempre sostenuta. La polizia sta indagando sulle cause del gesto, al momento ignote.

D.O.