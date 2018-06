Auto contro la folla e maxi rissa al parco, attimi di terrore a Milano

La ricostruzione dei fatti

Un’auto lanciata contro la folla e una maxi rissa al parco. E’ la sintesi di un pomeriggio di follia a Milano, scatenatosi in zona Giambellino al parco di via Odazio. I testimoni raccontano di aver udito una serie di urla e di aver visto oltre 200 persone fuggire ed un’auto che salita sul marciapiede, si è diretta ad alta velocità verso i giardinetti rischiando di investire donne e bambini. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma tanto è bastato per scatenare il panico anche perchè, dopo l’episodio, ha avuto inizio una violenta rissa sedata a fatica dalle volanti della polizia intervenute nel frattempo in loco. Sono stati i frequentatori del parco, terrorizzati, ad allertare le forze dell’ordine dopo aver assistito alla scena del veicolo che ha tentato di investire alcune persone. Il conducente, di origine rom, è stato fermato e arrestato poco dopo, sono invece fuggiti gli altri passeggeri, ricercati dagli agenti insieme ai responsabili della rissa, che potrebbero trovarsi nei campi rom della zona.

Il litigio è scoppiato tra via Odazio e degli Apuli, un vero e proprio far west per le vie del capoluogo lombardo. Secondo quanto ricostruito l’auto sarebbe salita sul marciapiede puntando verso la folla; poi l’uomo alla guida sarebbe sceso litigando con alcuni dei presenti. Sarebbero volati schiaffi e pugni, mentre intorno a loro diverse persone fuggivano in preda al panico. Oltre alla polizia sul posto sono intervenute anche diverse ambulanze. Gli agenti hanno raccolto testimonianze e stanno ora lavorando all’esatta ricostruzione della dinamica dei fatti.

Daniele Orlandi