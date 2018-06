Drammatico frontale tra due veicoli, una giovane vita spezzata sulla strada

La vittima aveva 23 anni

Un’altra giovane vita spezzata a causa di un drammatico incidente stradale. Aveva solo 23 anni il ragazzo, conducente di uno dei mezzi coinvolti nel sinistro, deceduto in seguito allo schianto contro un furgone. Un frontale che non gli ha lasciato scampo, avvenuto nel pomeriggio sulla provinciale che collega la frazione di Cortellazzo a jesolo paese, via Colombo. Sul posto intorno alle 15 quando alcuni automobilisti hanno allertato il 118, sono giunte alcune ambulanze ed i vigili del fuoco: al loro arrivo si sono immediatamente resi conto del fatto che la situazione era complessa. Sul prato antistante la strada si trovavano infatti un’auto ed un furgone, entrambe completamente distrutti.

Il giovane si trovava ancora all’interno del veicolo, una Golf, per lui non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimarlo sul posto. Il conducente del secondo mezzo, un furgone della Hausbrandt, è stato invece soccorso e trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. I pompieri del locale distaccamento hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza i veicoli, rimuovere le lamiere ed estrarre il giovane rimasto imprigionato nel mezzo, completamente deformato in seguito allo scontro.

Le conseguenze sul traffico

Lo scontro è avvenuto frontalmente, non è chiaro al momento se in seguito ad un sorpasso azzardato o per altre ragioni: sarà compito della polizia locale, che per ore ha deviato il traffico ed effettuato tutti i necessari rilievi, accertare la dinamica ed eventuali responsabilità. La vittima, M.M., viveva a San Donà.

Daniele Orlandi