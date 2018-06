Fa un intervento per dimagrire: Rosaria, studentessa di 22 anni, muore per un malore

Fa un intervento per dimagrire: Rosaria, studentessa di 22 anni, muore per un...

Muore di malore dopo l’intervento, aperta indagine

Tragedia in Campania: una studentessa di soli 22 anni, Rosaria Lobascio, è morta la notte scorsa. La ragazza ha accusato un improvviso malore che non le ha lasciato scampo. La giovane, che viveva a Sala Consilina , si era sottoposta qualche giorno fa ad un intervento per la riduzione dello stomaco presso l’Ospedale Civile di Mercato San Severino, in provincia di Salerno.

Come necessario dopo l’operazione, la ragazza stava trascorrendo un periodo di convalescenza a casa, senza particolari disagi.

La scorsa notte la tragedia

La scorsa notte però è avvenuta la tragedia. Rosaria, improvvisamente, si è sentita male: subito i familiari l’hanno portata all’ospedale di Mercato San Severino dove è morta qualche tempo dopo. I familiari hanno sporto denuncia ai carabinieri chiedendo l’accertamento di eventuali responsabilità.

Una amica di Rosaria ha ricordato la ragazza su Facebook condividendo una foto della giovane e qualche frase di dolore: “Rosaria Lobascio, ho letto la notizia della tua morte. Volevi perdere peso e ti sei sottoposta all intervento. Eri bella così, anche con quei kg di troppo. Non è il chilo in più il problema… Conta la ricchezza interiore che possiedi… Adesso sei lassù tra gli angeli e stai illuminando il cielo”.