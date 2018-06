Incidente stradale mortale sulle Dolomiti: morto Omar Bouzellif

L’incidente avvenuto nel territorio montano di Zambana

Un incidente stradale mortale avvenuto due giorni fa è costato la vita ad Omar Bouzellif (46 anni).

L’incidente mortale è avvenuto poco dopo le 17:00 del 7 giugno 2018. Omar Bouzellif, la vittima di origini marocchine (ma da anni residente in Val di Non), stava percorrendo la strada Statale 235. Lo scontro della sua Ford Fiesta di colore blu con il secondo mezzo, un furgone bianco Citroen Jumpy, è avvenuto circa trecento metri dopo la rotatoria che permette di imboccare le strade per Zambana e per Zambana Vecchia (Trentino Alto Adige). Il furgone proveniva dall’opposta direzione e ha impattato frontalmente contro la Ford.

Nulla da fare per Omar Bouzellif. Si salverà il conducente del furgone

Il frontale ha completamente distrutto la parte frontale dell’automobile di Omar Bouzeliff. L’uomo, intrappolato nella lamiere, è stato tirato fuori dai soccorritori ma è morto prima del suo trasferimento sull’elicottero arrivato sul luogo (insieme ai sanitari e a due ambulanze). Molto più fortunato l’uomo alla guida del furgone, protetto dalla maggiore grandezza del suo mezzo e dalla robustezza del telaio. L’autista del furgone ha riportato ferite lievi ma non gravi. Sul Posto anche i Carabinieri e la Polizia locale, che si sono adoperati per realizzare i rilievi. Le operazioni hanno imposto la deviazione del traffico sulla Strada Statale 12 e sulla Strada Provinciale 90, non senza evitare comunque la formazione di code in direzione Mezzolombardo e Trento. Omar Bouzellif lascia una moglie, Fatima, e due figli molto piccoli di 3 anni e di un anno e mezzo.

