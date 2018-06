Mette il nipotino in auto, poi ha un malore e sviene: il bimbo muore sotto il sole

Sviene e lascia il nipote sotto il sole, lui muore

Tragedia negli Stati Uniti d’America, in South Carolina. La nonna di un bimbo, Joe Avery James Lockaby, aveva appena messo il piccolo nel suo SUV quando ha avuto un malore ed è svenuta, lasciando il piccolo sotto il sole per ore.

La donna aveva appena posizionato e legato Joe Avery James Lockaby al suo seggiolino quando si è resa conto di aver dimenticato le chiavi in casa: ha fatto una corsa in casa per evitare che il bambino rimanesse da solo in macchina ma purtroppo questo scatto le è valso un malore, che l’ha fatta svenire sul pavimento di casa.

Quando la donna si è svegliata, non si è subito resa conto di quante ore fossero passate: corsa subito dal nipote, l’ha trovato che respirava in modo affannoso.

Per il piccolo non c’è stato nulla da fare

Purtroppo per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Infatti nonostante la donna abbia subito chiamato i soccorsi, Joe è stato dichiarato morto sul posto dai soccorsi stessi. La temperatura troppo elevata nell’auto gli è costata la vita: ad uccidere il bambino è stata probabilmente l’asfissia dovuta al caldo, per tutto il tempo in cui la donna è rimasta in casa priva di sensi. Sul fatto ora indaga la polizia ma non sembra ci siano dubbi sull’ipotesi del tragico incidente.