Politica e spettacolo, le rivelazioni piccanti di Anna Falchi su di un misterioso ministro

torna a far parlare di sé e lo fa rilasciando una dichiarazione piccante che riguarda anche un esponente del mondo politico italiano. L’uomo, regolarmente coniugato, avrebbe tentato un approccio sessuale nei confronti di Anna Falchi.

Le rivelazioni di Anna Falchi ai microfoni de “Un giorno da pecora”

La redazione di “Un giorno da pecora” ha ospitato un’intervista molto particolare: quella fatta con Anna Falchi ed il fidanzato Andrea Ruggeri, esponente di Forza Italia, nipote di Bruno Vespa e suo compagno da ben sei anni (anche se i due vivono in case separate). Si è trattato della prima trasmissione alla quale i due hanno partecipato insieme, raccontando dei particolari della loro vita insieme ed anche molto altro. Questa è stata l’occasione, per la Falchi, di esternare la sua approvazione nei confronti di Mattero Renzi e di Matteo Salvini; con quest’ultimo, in particolare, la Falchi ha dichiarato di poter desiderare di fare un calendario sexy. E tra una domanda relativa alla vita privata e una sulla politica, Anna Falchi ha parlato di un ministro che ci avrebbe provato con lei (rispondendo ad una domanda ben precisa sull’argomento):

“Si qualche mano lunga c’è stata. Un ministro, centrosinistra, sposato. Era durante una cena, quasi istituzionale, con la classica mano morta. Io misi le gambe da una parte, per fargli capire che non mi interessava…”

Anna Falchi e quelle tristi rivelazioni sul mondo dello spettacolo

Per lavorare in televisione bisogna avere le spalle coperte da qualcuno- magari come manager o amante- che ricopra una posizione importante. Di questo è convinta la giunonica Anna Falchi, la quale ha trovato proprio in quest’affermazione le motivazioni della sua lontananza dal mondo dello spettacolo italiano. Da anni il volto dell’attrice e showgirl di origini finlandesi, che dopo essersi lasciata alle spalle il matrimonio con Stefano Ricucci è diventata madre di una bimba di nome Alyssa che oggi ha 8 anni, non compare più in programmi televisivi di rilievo. Un’intervista da lei rilasciata il 22 gennaio 2018 ha proprio messo in luce questo aspetto di un mondo che nasconde molte ombre, grazie alla luce offerta dalla ribalta, e della sua onestà che le ha impedito di lavorare di più nel corso degli anni.

(Foto d’archivio)

Maria Mento