Buon compleanno Nadia Toffa: 39 candeline per la conduttrice, i messaggi dei fan 

Nadia Toffa compie 39 anni, i messaggi dei fan sui social

È oggi, domenica 10 giugno, il compleanno della conduttrice de Le Iene Nadia Toffa. La conduttrice compie 39 anni in un momento molto difficile per la sua vita: infatti è ricoverata a causa di un cancro che i medici stanno cercando di curare, per questo da molte settimane è assente sulla scena e anche la sua presenza sui social si è fatta minore. Tantissime quindi le testimonianze di affetto e di sostegno e vicinanza sui social.

In tanti i fan che hanno dedicato un pensiero per il 39esimo compleanno di Nadia, che sta vivendo dei mesi molto difficili e sta lottano a più non posso per riuscire a combattere quel cancro che le è stato diagnosticato nel dicembre scorso.

Buon compleanno, il ricordo delle parole di Nadia

In tanti hanno ricordato il messaggio di Nadia quando le è stato diagnosticato il tumore ed ha deciso di darne notizia a tutti i suoi fan. Fra le altre cose, la 39enne bresciana, carica e sbarazzina come sempre, ha detto: “Voglio chiedere aiuto anche a voi: si tende ad avere una certa delicatezza con chi ha avuto un cancro. Invece, chiedo tanta normalità, continuate a prendermi in giro (ai colleghi de Le Iene). Lo chiedo anche a voi, il pubblico. Se mi incontrate per strada trattatemi come al solito: se volete farmi un complimento, o dirmi che un servizio non vi è piaciuto, ditemelo. Criticatemi se volete, ma non trattatemi da malata”