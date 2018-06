La nuova proposta dell’Unicef: “I droni salvavita consegneranno i vaccini in tutto il mondo”

L’Unicef ha lanciato una richiesta a tutte le compagnie del settore per realizzare un servizio in grado di consegnare i vaccini in tutto il mondo, anche nelle isolette più remote.

Il progetto inizierà il prossimo Settembre e vedrà l’utilizzo di alcuni particolari droni nel raggiungere le isolette che compongono la nazione di Vanuatu.

L’arcipelago è formato da 83 isole disseminate in un’area di circa 1600 chilometri e sarà il terreno ideale per testare questa nuova tecnologia, ha dichiarato l’Onu.

L’inizio della sperimentazione

Il compito dei droni sarà infatti quello di partire dalle 3 isole principali per poi spostarsi autonomamente nelle restanti 80 isole, consegnando i materiali aigli operatori sanitari del luogo.

“Ogni isola ha molti villaggi remoti isolati. Le persone vivono in gruppi familiari e non ci sono strade tra un villaggio e l’altro. Quando i nostri operatori cercano di portare i vaccini in queste aree spesso devono camminare per ore in montagna, sempre cercando di tenerli freddi.”, ha spiegato Christian Vasquez dell’Unicef.

Sempre secondo Vasquez, la sperimentazione di questo tipo di distribuzione attraverso i droni potrebbe aprire le porte ad impieghi del genere in contesti diversi.

