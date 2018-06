L’oroscopo di Paolo Fox: il finale di stagione a Mezzogiorno in Famiglia

Dall’Ariete alla Vergine: segni quasi tutti favoriti nell’amore e nel lavoro

Si è conclusa oggi la stagione 2017/2018 dicon una puntata tutta speciale, dedicata a, e anche oggi non sarebbe potuto mancare. Il celebre astrologo si è limitato a fare undella situazione in cui si trovano tutti i segni zodiacali, dandoche sta arrivando., dunque: appuntamento fisso che ritroveremo nella prossima stagione del programma.

Ariete. Vorrei ricordare a tutti voi dell’Ariete, che state attraversando un anno pesante, che avete bisogno di un’ estate di relax. Sarà il mese di luglio a darvi maggiore forza, anche per quanto riguarda i sentimenti. Avete bisogno di stabilità. Potreste ritrovarvi a volere un qualcosa di più fisso. Avrete una fine dell’anno clamorosa;

Toro. Tra i mesi più importanti giugno e attenzione- a livello sentimentale- a luglio: sarete così presi dal lavoro da mettere in ombra i sentimenti. Urano ha iniziato un transito importante nel vostro segno e questo significa cambiamenti netti, proprio per voi che siete tra i più conservatori dello zodiaco. A fine aprile- inizi maggio qualcuno ha avuto grandi possibilità lavorative, mentre per altri Toro una buona possibilità in questo senso sta per arrivare;

Gemelli. Giugno è un mese importante per i sentimenti: coloro che sono single possono mettersi in gioco. Avrete un bel Mercurio nel vostro segno. Luglio e agosto saranno mesi un po’ particolari per il cuore, con un calo a luglio e un recupero nel mese successivo. Chiudete alcuni accordi lavorativi al più presto. Avrete tempo fino ad agosto, e non oltre;

Cancro. Questa può essere davvero l’estate dei grandi sentimenti. Va ricordato che avrete un’ottima chance da giocare per quanto riguarda la professione. Dovete sempre lottare per la professione, con Saturno che vi si oppone, ma Giove in bell’aspetto vi protegge. Fine luglio importante per qualche conferma;

Leone. Nella seconda parte dell’anno avrete grande forza in amore e nel lavoro. Portate avanti degli esperimenti che qualcuno vi propone, non li accantonate. Luglio e agosto promettenti anche dal punto di vista professionale;

Vergine. Tra giugno e settembre grande cielo per l’amore e per chi ha un amore solido. Proprio l’estate sarà dominatrice per le questioni di lavoro. Sollecito chi ha in cantiere un grande progetto: è il momento giusto per portarlo avanti.

Dalla Bilancia ai Pesci: i Pesci super favoriti in estate, il Sagittario “ripartirà” a fine anno

Bilancia. Marzo è stato pesante, qualcuno di voi ha contenziosi con il passato e vorrebbe cambiare. Dalla metà di giugno c’è una bella partenza e tra agosto e dicembre ci saranno le occasioni migliori. Entro l’estate potrebbe arrivare un’occasione lavorativa giusta per farvi valere. Recupererete anche prestigio;

Scorpione. Datevi da fare perchè questa è l’estate dei grandi sentimenti. Autunno molto importante per chi vuole vivere grandi passioni. Siete in una condizione di scelta. Tenete da parte le questioni lavorative, perché settembre, ottobre e novembre da questo punto di vista saranno di gran lunga migliori;

Sagittario. Giugno e luglio saranno mesi freddi per i sentimenti. Da agosto si recupera. Non è un’estate così incisiva per il lavoro ma farete esperienze utili per la fine dell’anno, quando Giove entrerà nel segno. Non sapete se portare avanti o meno un determinato progetto;

Capricorno. Giugno, luglio e agosto mesi di forza per l’amore. Siete partiti da una sberla che avete avuto tra febbraio e marzo e che dovete superare. Ma voi con le sfide diventate più forti. Luglio e agosto mesi forti anche per le questioni professionali;

Acquario. Vorrei invitare l’Acquario a vivere con più consapevolezza. A giugno l’interesse per l’amore scema, avete cose importanti a cui pensare. Estate di revisione e di nuovi esperimenti da provare a settembre;

Pesci. Potreste scegliere di sposarvi o di convivere. Continuo a ricordare che da giugno ad agosto siete privilegiati rispetto agli altri segni, quindi se non vi mettere in gioco saranno soltanto fatti vostri. Cielo da vincitori anche per la professione. Chi aspira a superare un esame o a laurearsi ha grandi possibilità di recupero. Fermate contratti e accordi entro e non oltre agosto e settembre. Giugno e luglio sono mesi buoni per trattative importanti.

Maria Mento