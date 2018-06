Una ragazza è scomparsa, il fidanzato si è suicidato: si teme un omicidio-suicidio a Melzo

Manuel Buzzini, il fidanzato, si è impiccato in casa

Sono momenti di apprensione, questi, per la sorte di una ragazza di appena 21 anni., questo il suo nome, è scomparsa da, Comune di quasi 20mila abitanti sito in provincia diove vive.senza vita e si teme si possa trattare dell’ennesimo

Ormai parecchie ore fa la notizia del ritrovamento del cadavere di Manuel Buzzini, il fidanzato di Sara Luciani, è stata data dalle principali testate giornalistiche nazionali. L’uomo, 31 anni, si è suicidato impiccandosi all’interno della casa dei genitori della ragazza. I due convivevano qui. La scoperta del corpo, avvenuta sabato mattina, ha fatto immediatamente scattare la preoccupazione per le sorti di Sara Luciani, attualmente non reperibile. I Vigili del Fuoco stanno compiendo tutte le ricerche del caso, utilizzando un elicottero. Al lavoro anche i sommozzatori che stanno controllando parte del fiume Adda e del canale Muzza: il giovane, prima di uccidersi, è rientrato a casa con i vestiti tutti bagnati e si teme il peggio per la ragazza, il cui corpo potrebbe essere stato gettato in uno specchio d’acqua.

A Melzo teme l’omicidio-suicidio

Le tracce di Sara Luciani si sono perse nelle serata di venerdì, quando la giovane è uscita in compagnia del fidanzato Manuel a bordo di un’automobile di proprietà del Buzzini. Lei non ha fatto più ritorno a casa e non ha con sé nemmeno il cellulare. Per contro, gli inquirenti hanno rinvenuto il paraurti e la targa della vettura vicino al canale Muzza (zona centrale idroelettrica di Paullo) che è, proprio per questo, uno dei punti focali dell’indagine per i sommozzatori. Gli inquirenti temono, visti gli indizi, che si possa trattare di un omicidio-suicidio, anche se tra i due ragazzi- a quanto pare- non risultano esserci stati problemi di coppia.

(Foto d’archivio)

Maria Mento