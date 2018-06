E’ nato Mario: i due volti noti della tv diventano nonni

Una notizia che scalda i cuori di Giorgio Mastrota e di Natalia Estrada: i due volti noti della tv sono diventati ufficialmente nonni. La loro figlia Natalia ha infatti dato alla luce un bimbo, di nome Mario, nato dall’amore con il compagno Daniel.

A dare il lieto annuncio è stato proprio il re delle televendite, che ha pubblicato un post sulla sua pagina Instagram con tanto di foto al neonato, coperto dal classico pollicione. La foto ha riscosso già tantissimi like, con i fan che si sono riversati sul social di Mastrota per fare gli auguri al neononno. Giorgio ha voluto accompagnare personalmente Natalia in clinica, per non perdersi nulla di un momento così emozionante per tutta la famiglia.

Qualche mese fa la nascita del quarto figlio di Mastrota

“Dai che ci siamo, tra poche ore sarò nonno e Natalia sarà mamma”, aveva scritto Mastrota sempre su Instagram, lasciando intendere che ormai il parto era imminente.

Il piccolo Mario arriva dopo un’altra splendida novità in casa Mastrota. Qualche mese fa, infatti, è nato Leonardo, il quarto figlio del presentatore televisivo, concepito con l’atleta Flo Gutierrez, attuale compagna di Giorgio. Il matrimonio con la Estrada è durato sei anni, ma i due sono rimasti in buoni rapporti, e certamente questo nuovo arrivo farà sì che la famiglia sia ancora più unita.