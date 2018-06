Salgono sul tetto del Municipio e minacciano di buttarsi. Paura per due ambulanti

Sono saliti sul tetto del X Municipio e hanno cominciato a minacciare di buttarsi di sotto. E’ stata una mattinata di ansia e paura a Ostia, dove due commercianti ambulanti hanno espresso in questo modo tutto il loro risentimento nei confronti dell’Ufficio Tecnico del X Municipio.

La scena è durata circa un’ora, fino all’intervento delle autorità che sono riuscite a far desistere dall’intento i due commercianti, che sono risultati essere un uomo e una donna. La coppia protestava per una questione relativa allo spostamento dei banchi di alcuni ambulanti, tra cui i propri. Per questo, hanno chiesto un incontro con la presidente del Municipio, Giuliana Di Pillo, che è salita sul tetto del parlamentino di Ostia per convincere gli ambulanti a scendere e a dialogare.

La coppia è scesa dopo oltre un’ora

Sul posto, oltre alla Di Pillo, si sono recati anche i Vigili del Fuoco, la Polizia con gli agenti del Commissariato del Lido, la Polizia Locale con il X Gruppo Mare, l’assessore al commercio Damiano Pichi, e qualche consigliere dell’opposizione tra cui Andrea Bozzi e Athos De Luca.

La coppia è salita sul tetto intorno alle 12 ed è stata convinta a scendere intorno alle 13:15. Entrambi i commercianti ambulanti si trovano in buone condizioni di salute.