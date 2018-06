Amici, la commozione di Maria De Filippi durante l’intervista di Geppi Cucciari

In occasione dell’ultima puntata di ‘Amici’ (format giunto ormai alla sua 17esima edizione e vinto quest’anno da Irama), la conduttrice dell’amato talent show Maria De Filippi è stata intervistata dall’attrice comica Geppi Cucciari, che ha voluto replicare con la padrona di casa le “interviste con oggetti evocativi” effettuate nelle scorse settimane proprio dalla De Filippi ai suoi ospiti.

La De Filippi si è quindi raccontata, parlando della sua carriera universitaria (con laurea in Giurisprudenza con 110 e lode nel tempo record di 4 anni), della bocciatura all’esame di magistratura, ma anche della vita quotidiana al giorno d’oggi.

E ha raccontato così le proprie passioni, quella per il “crossfit tre volte a settimana” e per i due cani, Filippa e Ugo.

Andando poi a parlare del lavoro, la De Filippi ha parlato del proprio programma preferito tra quelli condotti: “Le gambe mi dicono Amici, il cuore mi dice C’è Posta per Te”.

E come accade durante ‘C’è posta per te’, anche per la De Filippi c’è stato spazio per la commozione, nel momento in cui è stata evocata la madre, scomparsa all’età di 88 anni in seguito ad una malattia. Il pensiero è arrivato a lei dinnanzi ad un vocabolario di greco: “Insegnava latino, greco e italiano”, ha spiegato la conduttrice prima di aggiungere, trattenendo a stento le lacrime: “Mi seguiva molto. Per me è stata una figura importantissima della mia vita e non c’è giorno in cui non ci pensi almeno una volta al giorno“.

Non è la prima volta che la amata conduttrice compagna di Maurizio Costanzo mostra in pubblico il proprio sentimento per la madre: durante una conferenza stampa nel marzo del 2016 la De Filippi scoppiò in lacrime annunciando la scomparsa della genitrice, morta qualche mese prima.