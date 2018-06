Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo cantano ‘Un nuovo Bacio’, ci sarà anche tra di loro?

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo di nuovo insieme, superata la crisi?

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: è arrivato il disgelo?

Le immagini che mostranoeddi nuovo insieme in occasione del matrimonio del nipote del cantante partenopeo hanno alimentato nelle ultime ore i rumors su un riavvicinamento della coppia, dopo un anno fatto di dichiarazioni al vetriolo da parte della bella Anna e di notizie riguardanti la sua nuova vita, senza Gigi. L’amore, si sa, non è però cosa semplice da nascondere e già nel corso dell’anno di gelo i due avevano riprovato a ricucire il rapporto in periodo di Natale, salvo poi ritornare a posizioni distanti, con tanto dichiarazioni di smentita su un possibile riavvicinamento.

Dodici anni di rapporto ed un figlio (Andrea, 8 anni) non si dimenticano in un secondo ed i primi segnali positivi per la coppia si erano intravisti nel corso dell’ultima intervista rilasciata dalla Tatangelo a ‘Verissimo‘. Quando Silvia Toffanin ha chiesto alla bella cantante partenopea se c’era dello spazion nel suo cuore per Gigi in futuro, questa ha risposto: “Il tempo racconterà cosa succederà”. Di tempo non n’è passato poi molto, ma la prima uscita ufficiale insieme è già giunta in occasione del matrimonio a cui hanno partecipato insieme.

Se la presenza al matrimonio può non significare nulla, l’atteggiamento disteso tra i due ed il bel duetto al pianoforte durante il quale hanno intonato ‘Un nuovo bacio’ per gli sposi, lascia intravedere qualche possibilità di ricongiungimento definitivo. Solo il tempo dirà se quel nuovo bacio potrà scoccare anche per loro due, intanto i fan della coppia cominciano a sognare.