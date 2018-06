La Libia applaude la decisione di Salvini: “La linea dura fermerà gli arrivi dall’Africa” 

La Libia applaude alla decisione di Salvini di impedire alle navi delle Ong, che vanno a prendere gli immigrati in Libia per portarli solo in Italia, di attraccare nei porti italiani. Infatti come ritengono i responsabili della guardia costiera in Libia, l’immigrazione illegale si fermerà solamente se gli immigrati sapranno che non hanno possibilità di continuare ad attraccare in Europa.

“Finalmente il ministro Matteo Salvini ordinando la chiusura dei porti inizia a prendere il problema dal verso giusto. Una scelta che senza dubbio frenerà gli arrivi in Libia dall’Africa sub-sahariana e ridurrà le partenze verso l’Europa” hanno dichiarato al Corriere.

“Certo nell’immediato sono da prevedere ulteriori sofferenze per i migranti in mare. Ma le chiusure italiane indurranno chi è ancora a terra a pensarci sopra mille volte prima di imbarcarsi. E ciò significa che le loro partenze sono destinate a diminuire” dice Ayoub Qasem, comandante della marina militare nella capitale.

I problemi della Libia nella gestione degli immigrati

Sono molto critici i responsabili dei porti libici verso le politiche umanitarie europee che di fatto favoriscono la prosecuzione di una emorragia migratoria che sembra destinata a non fermarsi mai. “Oggi le centinaia di migliaia che si assiepano sulle nostre coste, assieme alle bande di criminali che li accompagnano, significano unicamente destabilizzazione e caos. Non li vogliamo, ma voi europei con la vostra cieca politica umanitaria ci create problemi immensi” dicevano mesi fa i responsabili dei porti di Misurata e Garabulli.