Lutto nell’arma: schianto tra auto e scooter, perde la vita il carabiniere Ciro

Lutto nell’Arma, scontro auto-scooter all’Eur di Roma: muore un Carabiniere

L’arrivo dei soccorsi ed il trasferimento all’ospedale, nulla da fare per Ciro

Questa mattina, intorno alle 7:50, uno scooter si è schiantato contro unain viale dell’Umanesimo, all’altezza di piazza. L’urto tra i due mezzi è stato violentissimo ed il motociclista ha perso la vita dopo essere stato trasportato in ospedale. L’uomo alla guida dello scooter era Ciro Terlizzi, carabiniere di origine napoletana che prestava servizio al comando dei Nas di Roma. Secondo la ricostruzione effettuata dalladel Gruppo IX, l’auto stava svoltando in direzione di piazza Pakistan, quando è stata improvvisamente colpita dallo scooter. A quanto pare il guidatore del motorino ha perso il controllo del mezzo ed è andato ad urtare l’auto finendo poi con il corpo sulla fiancata. Immediatamente dopo l’incidente l’automobilista, un romeno che viaggiava con la moglie ed il figlio di 8 anni, è sceso a prestare soccorso al motociclista ed ha chiamato l’ambulanza.

L’ambulanza è giunta sul posto e gli operatori del 118 hanno immediatamente caricato il militare dell’Arma per portarlo al vicino nosocomio di piazzale dell’Umanesimo. Purtroppo per Ciro Terlizzi non c’è stato nulla da fare, il carabiniere è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Nessuna ferita grave per gli occupanti della Passat, né l’uomo alla guida né il bambino hanno riportato traumi, mentre la moglie, seduta sul lato passeggero, è stata invece portata in Pronto Soccorso per un controllo: subito dopo l’incidente, la donna ha manifestato un attacco d’ansia dovuto allo spavento, ma per lei non ci dovrebbero essere conseguenze gravi.