Parigi, uomo armato prende ostaggi in centro, le forze speciali sul posto

Uomo armato prende in ostaggio tre persone a Parigi

Un uomo armato ha preso in ostaggio tre persone a Parigi, nel decimo arrondissement, in Rue des Petites Ecuries. Fra gli ostaggi una donna in stato di gravidanza che è stat liberata dopo qualche ora, Lo rende noto la tv BFM.

Secondo quanto sostenuto dall’uomo che ha preso gli ostaggi, uno di loro sarebbe ferito e in gravi condizioni. L’uomo sostiene di avere con sè un fucile e delle bombe: potrebbe essere uno squilibrato e non un terrorista.

Non sarebbe terrorismo

Le notizie sono state riferite dalla Prefettura di Parigi, sul posto è in corso un’operazione di polizia e ci sono le forze speciali schierate. Per ora secondo le notizie non sarebbe un atto di terrorismo. Il sequestratore ha chiesto di parlare col governo francese e l’ambasciatore iraniano in Francia.

Secondo le prime informazioni il sequestratore è entrato nel palazzo con uno stratagemma: l’uomo si è fatto passare per un delivery boy. L’uomo ha colpito uno degli occupanti del palazzo con una chiave inglese all’altezza degli occhi, che è stato soccorso dai pompieri.

Sono in corso i negoziati con il sequestratore: il luogo dove sono stati presi ostaggi è al piano terra dove c’è un cortile e diversi uffici open space. Tutta la zona è stata evacuata e gli uffici chiusi.