Spaventoso incidente stradale: l’autista viene espulso dall’abitacolo – Video

Sbatte sulla barriera con il camion e vola dall’abitacolo

Un terrificante mini filmato ripreso dalla camera di bordo (o da cruscotto) di una Honda Civic mostra l’attimo in cui un autista di camion vola fuori dall’abitacolo in seguito ad un incidente. Nei pochi secondi di video che sono stati condivisi sul web si vede un’auto che percorre un tratto autostradale durante una giornata di pioggia. Dopo pochi secondo di strada vediamo un camion che percorre in trasversale la corsia opposta dell’autostrada fino a giungere all’impatto con la barriera di separazione. Un’istante più tardi si vede l’autista del camion che vola dall’abitacolo e rischia di colpire l’auto che sta riprendendo la scena.

Non è chiaro dal filmato se l’uomo sia stato investito dall’auto in questione o da quelle che sopraggiungevano, ciò che è certo è che questo è morto in seguito all’incidente. Ore dopo la condivisione del filmato è giunta comunicazione dalla polizia di Chonburi (Thailandia) che l’uomo alla guida si chiamava Yuttapong Hawilee. Secondo la polizia Hawilee si potrebbe essere addormentato alla guida ed è volato fuori dall’abitacolo perché non indossava la cintura di sicurezza. Non è stata esclusa la possibilità che l’autista del tir sia finito contro la barriera per evitare un auto.