Suore coinvolte in terribile incidente: una muore a 90 anni, l’altra è gravissima

Una vita spesa a fare del bene, questo dicono di loro.

Il fatto è avvenuto ad Arezzo, il 12 giugno. In un incidente stradale, ha trovato la morte Suor Matilde, di anni 90. Il suo nome era Anna Pisanelli, e abitava a Pratovecchio Stia.

Suor Matilde aveva novant’anni: non si sa se è morta sul colpo o meno

Lo scontro è stato frontale ed è avvenuto intorno alle 13,30 a Santa Mama. Purtroppo, lo schianto le è stato fatale e non c’è stato nulla da fare per lei.

Insieme a Suor Matilde, c’era anche Suor Mariagrazia, che di anni ne ha 78. Al momento, le sue condizioni sono disperate. Era lei ad essere alla guida dell’auto.

Dopo poco l’incidente, la suora è stata trasportata d’urgenza grazie all’elisoccorso all’ospedale di Careggi. Il codice era rosso.

L’incidente ha creato molto traffico

La dinamica dell’incidente potrebbe non essere ancora chiara. Non si sa con certezza se Suor Matilde sia morta sul colpo, oppure se sia sopravvissuta per poco. Una novantenne che ancora sapeva il fatto suo, che cercava di fare del bene in ogni modo, una romagnola DOC, legata dall’affetto alla sua terra.

Le due stavano tornando a Pratovecchio Stia, dopo una visita all’ospedale, per ironia della sorte.