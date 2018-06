Cede il tetto del capannone, operaio precipita per diversi metri

Ancora un incidente sul lavoro in Italia, che va inevitabilmente a riaprire il dibattito sulla mancanza di sicurezza in molti luoghi di lavoro nel nostro Paese. Stavolta la vicenda giunge da Treviso, dove un uomo è precipitato per alcuni metri in seguito al crollo del tetto che si trovava proprio sotto i suoi piedi.

E’ accaduto questo pomeriggio, poco prima delle 16. L’uomo, un operaio, si trovava sul tetto di un capannone della zona industriale della città veneta. Per cause ancora da chiarire, il tetto ha improvvisamente ceduto, e l’uomo è volato giù, impattando violentemente al suolo. Le sue condizioni sembrano gravi, anche se non sono ancora giunte notizie precise in tal senso.

Le forze dell’ordine al lavoro per capire le cause

Sul luogo dell’incidente, oltre a un’ambulanza del pronto soccorso di San Donà, è stato chiesto l’apporto anche dell’elicottero del Suem di Treviso, atterrato nelle vicinanze della struttura. Nei pressi del capannone si sono poi recati anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera area.

Sulle cause dell’incidente sono attualmente al lavoro le forze dell’ordine e gli ispettori dello Spisal, che stanno cercando di capire i motivi che hanno portato al crollo del tetto del capannone, verificando eventuali problematiche strutturali del plesso.