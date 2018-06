Clamoroso dalla Spagna: la Federcalcio iberica esonera il Ct, promesso sposo del Real Madrid. Al suo posto viene annunciato Fernando Hierro

Si tratta di una notizia clamorosa, giunta a poco più di 24 ore dall’inizio del Mondiale: la Federazione spagnola ha esonerato il commisario tecnico della Spagna Julen Lopetegui.

L’annuncio è arrivato attraverso le parole del numero uno della Federazione: “Vengo qua in nome della Federazione per comunicare la decisione di esonerare Lopetegui. E’ uno dei grandi protagonisti per la nostra presenza in Russia, ma siamo obbligati a farlo. Lo ringrazio per quanto fatto, ma devo mandare un messaggio chiaro a tutti quelli che lavorano per la Federazione. La Roja è la squadra di tutti gli spagnoli e a volte devono essere prese delle decisioni. Ci siamo trovati di fronte ad una situazione inattesa, la RFEF si è trovata costretta a mandare un messaggio forte a tutti”.

Un segnale fortissimo, giunto dopo l’annuncio – evidentemente arrivato con una tempistica errata – da parte del Real Madrid che ha scelto l’ormai ex Ct della Roja come prossimo allenatore dopo l’addio di Zinedine Zidane.

Appena due settimane fa, Lopetegui aveva rinnovato il proprio contratto con la Federazione fino al 2020, ma evidentemente il richiamo delle Merengues è stato troppo forte per l’allenatore, nel giro delle selezioni iberiche dal 2010 (quando iniziò ad allenare la selezione Under 19).

Adesso la Spagna – una delle compagini che possono puntare a vincere il Mondiale – si trova senza allenatore e nel caos (ma, probabilmente, sarebbe stato caotico anche avere un tecnico il cui futuro era già noto). Per certo, il neo presidente federale Luis Rubiales ha mostrato un carattere notevole. Il pensiero va così all’Italia e al Ventura delegittimato alla vigilia del match di ritorno contro la Svezia (che c’è costato il Mondiale): come sarebbero andate le cose se anche la nostra intellighenzia avesse agito in maniera analoga?

UPDATE: Dopo l’esonero a sorpresa di Lopetegui (colpevole di essere stato già annunciato come prossimo allenatore del Real Madrid), sarà Fernando Hierro il prossimo Commissario tecnico della Roja. All’ex bandiera del Real Madrid (già Direttre Sportivo delle Furie Rosse ed ex allenatore del Real Oviedo) il compito di guidare la selezione spagnola durante il Mondiale russo. L’annuncio è arrivato attraverso l’account Twitter ufficiale della Federazione.