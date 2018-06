Folle aggressione in pieno giorno: uomo armato di machete attacca un passante – VIDEO

Folle aggressione in pieno giorno: uomo armato di machete attacca un passante...

Un passante è stato attaccato con quello che sembra essere un enorme machete in mezzo alla strada.

Un uomo è stato filmato mentre si trovava vicino ad alcune panchine, nel centro di Birmingham, quando l’aggressore ha cominciato a camminare dietro di lui.

Ha tirato fuori un’enorme arma, si pensa sia un machete, poi lo ha colpito alla schiena. La vittima ha cominciato a scappare ma l’aggressore ha continuato a seguirlo, mentre altri passanti assistevano alla scena.

L’incidente si sarebbe verificato nella zona di Square Shopping, al largo di Dale End, intorno alle 16.20 di venerdì. Si ritiene che la polizia del West Midlands sia stata contattata, ma non si sa cosa sia successo sia all’aggressore che alla vittima.

Ordine di protezione dello spazio pubblico

La sezione di Dale End del centro città è stata colpita quest’anno da una serie di problemi legati alla criminalità, tra cui quello delle bande giovanili.

Un portavoce della polizia del West Midlands ha dichiarato: “Si ritiene che nessuno sia stato ferito, ma un ragazzo di 15 anni è stato arrestato per sospetto di un reato di ordine pubblico e a un ragazzo di 14 anni è stato intimato di lasciare la zona.”

Nell’area è in vigore un ordine di protezione dello spazio pubblico (PSPO) che consente alle persone di allontanarsi da chiunque sia sospettato di aver causato un comportamento antisociale.

“Ci sarà una presenza visibile della polizia per far rispettare tali poteri e garantire la sicurezza di tutta la comunità. Stiamo lavorando con i nostri partner per reprimere i comportamenti antisociali e le molestie all’interno e all’esterno del centro città“.

Una donna armata di matterello è stata arrestata in un raduno di 30 persone a Dale End il 30 marzo. E i poliziotti sono stati chiamati in piazza per disperdere la folla dopo gli scontri del 31 gennaio.

Mario Barba