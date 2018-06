La storia di Sasha, il pitbull che ha salvato la vita ad una famiglia

I pitbull sono tra i cani più belli del mondo. Tuttavia, incutono spesso un timore che non lascia scampo. Proprio per questa caratteristica, vengono spesso abbandonati o le cucciolate non trovano mai casa.

Il pitbull che salva la neonata

Tuttavia, la storia che vi stiamo per raccontare vi farà cambiare idea sulla loro identità. Stiamo parlando di Nana Chaichahda; questa madre single, di tre bambini, ha deciso di adottare una cucciola di pitbull appena nata.

La cagnolina si è dimostrata da subito molto affettuosa con la famiglia. E non ha mancato di salvare loro la vita, quando le cose sono rapidamente peggiorate.

Era appena scesa la sera, tutti dormivano profondamente. A un certo punto, scoppia un incendio nella casa vicina, dei cugini di Nana, che attualmente si trovavano fuori. È stata proprio la cucciola di pitbull a trarre in salvo i suoi “padroni”, la madre e i tre figli, avvertendoli dell’imminente pericolo.

Sasha ha salvato la vita della piccola di sette mesi

La piccola di casa aveva solo sette mesi. quando alla cagnolina hanno aperto la porta, è andata subito ad afferrare White, prendendola per il pannolino e trascinandola via dalla casa in fiamme. Il fatto è avvenuto in California, attorno alla mezzanotte.