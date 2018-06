Occhio al trucco: donna si cava un occhio per truccarsi in macchina

Donna si cava un occhio a causa del trucco



Una donna che si stava truccando in macchina è stata ricoverata in ospedale dopo essersi “infilzata” un occhio con una matita eyeliner quando il taxi su cui viaggiava è stato coinvolto in un incidente stradale.

Stava andando a trovare degli amici quando il taxi ha tamponato un altro veicolo nel bel mezzo di un ingorgo a Bangkok, Thailandia.

La donna, sulla ventina, ha colpito il sedile di fronte a lei quando il taxi ha tamponato il pick-up bianco. Incredibilmente per la donna, la matita non è penetrata nel bulbo oculare e la sua vista non dovrebbe riportare alcun problema.

Il paramedico Thanabodee Sabbodi ha detto che l’incidente non è stato grave, ma che metà della matita della donna usata per truccarsi si è infilata nel suo bulbo oculare.

”Dovrebbe essere un monito per tutte le donne”

Il paramedico ha dichiarato: “L’incidente è avvenuto alle 17.20 nella zona Din Daeng di Bangkok, mentre la signora si stava truccando. Abbiamo ricevuto una chiamata di una donna ferita con una matita per le sopracciglia inserita nell’occhio sinistro. Stava molto male quando siamo sopraggiunti, ma riusciva ancora a parlarci e a spiegarci cosa era successo. Non c’era molto sangue, ma un rivolo di sangue continuava a colare.”

La ragazza, ancora cosciente,è stata portata al ‘Rajavithi Hospital‘ dove i medici hanno rimosso la matita senza lesioni durature.

Thanabodee ha aggiunto: “La squadra di soccorso e i medici hanno fatto un ottimo lavoro per aiutare la vittima. Questo dovrebbe essere un monito per le donne che si truccano sulle auto in movimento, perché gli incidenti possono sempre accadere. Si è trattato di uno strano incidente e inaspettato ma nessuno è in grado di prevederlo. Dobbiamo essere preparati“.

Mario Barba